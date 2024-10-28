Будет искать нефтяные пятна и предсказывать лесные пожары: самарский наноспутник с самым острым в России «гиперзрением» запустят в космос

Наноспутники с таким острым гиперспектральным «зрением» раньше в России не создавали. Поэтому на HyperView-1G рекордный показатель для российских наноспутников. А вот на его младшем брате Colibri-S гиперспектрометр послабее, хотя и он претендует на установление своеобразного рекорда. Его разрешение в сегменте классических трехюнитовых наноспутников достигает около 60 м на пиксель, что в несколько раз выше, чем у аналогичных космических аппаратов этого класса в России.