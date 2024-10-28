Вместо арестованного Марзаева: Рустем Газизов стал исполняющим обязанности вице-премьера Башкирии

— Сегодня я рано утром подписал указ о назначении исполняющим обязанности заместителя премьер-министра. У нас была вакантная должность заместителя премьер-министра, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство. Газизов Рустем Фаритович — прошу любить и жаловать. На вас большой блок жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства, — заявил руководитель республики.