Вместо арестованного Марзаева: Рустем Газизов стал исполняющим обязанности вице-премьера Башкирии

Рустем Газизов стал исполняющим обязанности вице-премьера Башкирии. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой сообщали глава региона Радий Хабиров.
— Сегодня я рано утром подписал указ о назначении исполняющим обязанности заместителя премьер-министра. У нас была вакантная должность заместителя премьер-министра, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство. Газизов Рустем Фаритович — прошу любить и жаловать. На вас большой блок жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и строительства, — заявил руководитель республики.
Напомним, в прошлом месяце Рустем Газизов покинул должность мэра Стерлитамака. Ранее должность заместителя премьер-министра Башкирии, который курирует жилищно-коммунальное хозяйство, занимал Алан Марзаев. Месяц назад его задержали силовики и предъявили обвинение в получении взятки в размере 37 миллионов рублей.
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