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Атлантический циклон обрушится на Казахстан в конце октября

Специалисты РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по стране на 29—31 октября 2024 года. Согласно информации синоптиков, на большей части Казахстана по-прежнему ожидаются осадки, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 53% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: unsplash

В ближайшие трое суток, как уточнили метеорологи, Атлантический циклон принесет непогоду: дожди, снег, гололед и туман.

«30 октября на западе республики ожидаются сильные дожди, также усиление ветра».

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

В дополнении отмечено, что в температурном режиме существенных изменений не прогнозируется.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 28 октября в Астане, Алматы, Шымкенте и 14 областях Казахстана.

Также с обращением к водителям выступили и спасатели. Они настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности.