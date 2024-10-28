Магнитная буря началась на Земле

«В 8:59 по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1», — написал он в Telegram-канале.
По прогнозам, магнитная буря, диапазон которой будет колебаться от слабого до среднего, продлится в течение 28 октября и завершится утром 29 октября.
В субботу были зафиксированы две вспышки на Солнце. Интенсивность одной из них достигла высокого класса Х1.8. Обе вспышки сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.
Специалисты предполагали, что солнечное вещество, выброшенное в космическое пространство этим взрывом, заденет Землю в понедельник.
Ранее 24 октября на Солнце произошла вспышка высочайшего класса Х3.3. Специалисты ожидали после нее магнитные бури. Облако солнечного вещества вызвало рост возмущений геомагнитного поля, однако магнитных бурь зафиксировано не было.
Ученые сообщали, что в 2024 году Солнце в рамках действующего сейчас цикла достигнет пика своей активности, что приведет к магнитным бурям на Земле. По данным специалистов, магнитные бури различной силы будут происходить несколько раз за месяц.