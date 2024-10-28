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В Севастополе умер актёр из «Сватов» Максим Шпаковский

Руководство Русского драматического театра Черноморского флота имени Борис Лавренева сообщило о трагедии: не стало Максима Шпаковского, российского актёра.

«МК» писал, что актёр погиб в Севастополе в результате дорожно-транспортного происшествия 25 октября этого года. 10 ноября ему было бы 49 лет.

Актер родился в Севастополе в 1975 году и окончил местный филиал Ярославского театрального института. Он снялся в около 50 фильмах, включая «Сваты-4», «Жены олигарха», «Исаев», «Сармат», «Солнцепек», «Иванов и Рабинович», «Обитаемый остров» и «Ялта-45».

Ранее сообщалось, в Севастополе в возрасте 67 лет скончалась актриса Севастопольского академического русского драматического театра имени А. В. Луначарского Людмила Шестакова. Причины смерти пока не известны, ее уход стал нежданной трагедией для всех.