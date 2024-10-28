Продажи на ярмарке выходного дня в Хабаровске в 2024 году выросли на треть

— В этом году ярмарка проработала в краевой столице 51 день. Всего наши фермеры реализовали 286 тонн продукции на сумму почти 41 млн рублей. В прошлом сезоне торговля велась 50 дней, тогда было продано 260 тонн на 31,3 млн рублей. То есть выручка увеличилась фактически на треть. Этому способствовал и перенос площадки в более удобное место, — сообщили нашему корреспонденту в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края. Напомним, в этом году по поручению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина ярмарка сменила свою дислокацию из-за того, что жителям и гостям краевой столицы было неудобно добираться до ледовой арены «Ерофей». В сентябре ярмарка переехала на территорию парка им. Ю. А. Гагарина, что сразу в четыре раза повысило к ней интерес и в итоге позволило превзойти показатели продаж прошлого сезона.