Опубликованы даты вылетов из Омска в Таиланд и Египет

ноябрь — 13, 18, 25, 30 числа; декабрь — 7, 12, 19, 24, 31 числа; январь — 5, 12, 17, 24, 29 числа: февраль — 5, 10, 17, 22 числа; март — 1, 6, 13, 18, 25, 30 числа. Читайте также на портале Om1.ru Производственный календарь: как россияне будут отдыхать в 2025 году?