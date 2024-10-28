«Помогаек» запретят на границе Приморья и Китая

В ответ на выявленные нарушения руководство таможенной службы приняло меры по упорядочению работы. Кроме того, рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ответственности за транспортировку товаров незаконным образом. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, планируется направить сотрудников из других подразделений для равномерного распределения рабочей нагрузки на пропускных пунктах.