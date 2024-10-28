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«Помогаек» запретят на границе Приморья и Китая

ВЛАДИВОСТОК, 28 октября, ФедералПресс. В Приморье стартует инициатива по борьбе с незаконными перевозками на границе. Рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ответственности за транспортировку товаров незаконным образом.

Источник: РИА "Новости"

«Ранее прокуратура выявила скопление туристов в пункте пропуска Пограничный, вызванное недостаточной пропускной способностью и задержками при проверках, связанных с предотвращением ввоза коммерческих партий товаров», — сообщили в прессслужбе ведомства.

В ответ на выявленные нарушения руководство таможенной службы приняло меры по упорядочению работы. Кроме того, рассматриваются изменения в законодательстве, касающиеся ответственности за транспортировку товаров незаконным образом. Чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем, планируется направить сотрудников из других подразделений для равномерного распределения рабочей нагрузки на пропускных пунктах.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в последнее время на российско-китайской границе скопилась пробка, в которой стоит больше беспробежных автомобилей, чем обычно.

таможня