Форум «ШУМ» объединил 300 молодых журналистов из 86 стран мира

«Огромная радость видеть и знать, что Россия собирает полных энергии и жизни журналистов и блогеров, специалистов в сфере коммуникации ради общей цели — делать мир вокруг нас лучше, через правдивое и вдохновляющее слово. Вы выбрали важный путь, путь в мир медиа, в котором каждый день мы видим все новые и новые вызовы, но при этом и возможности», — обратилась к форумчанам пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова.
Программа «ШУМ. Журналистика индустрии 5.0» — это площадка для открытого диалога и обмена опытом между молодыми журналистами из России и других стран. Участники форума обсуждают актуальные вызовы в сфере журналистики, ищут решения для преодоления этих вызовов, изучают современные тренды и оценивают свой профессиональный уровень в сравнении с коллегами.
Программа разделена на четыре направления: «Новости», «Спорт», «Культура» и «Развлечение», каждое из которых курируют опытные журналисты. В рамках программы проходят панельные дискуссии с зарубежными спикерами, посвященные актуальным проблемам медиаиндустрии, в том числе роли журналистики в формировании общественного мнения, борьбе с дезинформацией и развитию международного информационного поля.
Участники также имеют возможность познакомиться с представителями крупных медиахолдингов и небольших редакций, получить практические знания от специалистов из разных сфер медиаиндустрии и решить кейсы, предложенные партнерами форума.
Программа «ШУМ. Журналистика индустрии 5.0» направлена на повышение уровня знаний и компетенций журналистов, а также на укрепление социальной и культурной интеграции российских СМИ в международное поле. Полученные знания, навыки и знакомства помогут молодым специалистам внести свой вклад в развитие отечественной медиасферы и ее роль в обществе.
Всю неделю в Калининградской области будут проходить мероприятия форума. Так, 30 октября в Гурьевске состоится «Мотивирующая ШУМная пара»: серия 20-минутных мастер-классов познакомит с профессией журналиста и разовьет критическое мышление.
Напомним, форум стартовал 4 октября в Светлогорске. В качестве экспертов на форум приглашены более 100 специалистов из разных сфер медиаиндустрии.