Форум «ШУМ» объединил 300 молодых журналистов из 86 стран мира

«Огромная радость видеть и знать, что Россия собирает полных энергии и жизни журналистов и блогеров, специалистов в сфере коммуникации ради общей цели — делать мир вокруг нас лучше, через правдивое и вдохновляющее слово. Вы выбрали важный путь, путь в мир медиа, в котором каждый день мы видим все новые и новые вызовы, но при этом и возможности», — обратилась к форумчанам пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова.