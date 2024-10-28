Экс-глава минздрава Ростовской области снова обжалует приговор

Экс-министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская снова обжалует свой приговор. Кассация уже приступила к рассмотрению дела, решение должны вынесли в ноябре 2024 года, сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в судебной системе.
В июне 2024 года Татьяна Быковская пыталась оспорить приговор первой инстанции в Краснодарском краевом суде. Тогда решение оставили без изменения.
Еще раньше дело слушалось в Кущевском районном суде. Первая инстанция в конце марта назначила экс-главе донского минздрава 4 года и 6 месяцев колонии общего режима с лишением права в течение 2 лет занимать должности в органах самоуправления.
По данным следствия, в 2018 году экс-министр и ее заместитель Станислав Беседовский обеспечили победу на аукционе ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Указанная организация претендовала на выполнение услуг, связанных с переработкой и утилизацией медицинских отходов класса Б.
Напомним, дело в отношении Станислава Беседовского было прекращено в январе 2024 года в связи с истечением сроков привлечения к уголовной ответственности.