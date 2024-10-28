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Благодаря FindFace в Новосибирской области задержан 21 человек

Благодаря комплексу видеоанализа FindFace в Новосибирской области за неделю задержали 21 человека.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин во время оперативного совещания.

Четыре задержанных человека находились в федеральном розыске, еще двое считались без вести пропавшими. Среди задержанных также оказались четыре иностранных гражданина, в отношении которых было принято решение о выдворении за пределы РФ.

Всего за год в Новосибирской области был задержан 741 человек.

FindFace — технология распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, разработанная российской компанией NtechLab.

В Новосибирске благодаря FindFace задержали женщин, нахождение которых на территории РФ уже признано нежелательным. Подробнее в материале МК в Новосибирске.