На трассе А-310 в Челябинской области 22 километра сделают четырехполосными

Сообщается, что заключен государственный контракт на капитальный ремонт участка автодороги Челябинск — Троицк и до границы с республикой Казахстан.
Речь идет про участок с 53 по 75 километр, от города Еманжелинска до Увельского района.
Документ предусматривает расширение дорожного полотна до четырех полос.
В текущем году уже закончен ремонт на 20 километрах указанной федеральной трассы, в рамках которого благоустроены и оборудованы интеллектуальной транспортной системой в том числе участки в районе КПП «Бугристое» на границе с Казахстаном.
«Предполагается, что доведение до четырехполосного исполнения загруженного участка автодороги А-310, интенсивность движения по которому составляет до 30 тыс. автомобилей ежедневно, позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение транспорта, в полной мере реализуя императивы национального проекта “Инфраструктура для жизни”, стартующего в 2025 году», — комментируют в Упрдор «Южный Урал».