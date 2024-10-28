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На трассе А-310 в Челябинской области 22 километра сделают четырехполосными

На федеральной трассе А-310 в Челябинской области 22 километра сделают четырехполосными к 2026 году, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что заключен государственный контракт на капитальный ремонт участка автодороги Челябинск — Троицк и до границы с республикой Казахстан.

Речь идет про участок с 53 по 75 километр, от города Еманжелинска до Увельского района.

Документ предусматривает расширение дорожного полотна до четырех полос.

В текущем году уже закончен ремонт на 20 километрах указанной федеральной трассы, в рамках которого благоустроены и оборудованы интеллектуальной транспортной системой в том числе участки в районе КПП «Бугристое» на границе с Казахстаном.

«Предполагается, что доведение до четырехполосного исполнения загруженного участка автодороги А-310, интенсивность движения по которому составляет до 30 тыс. автомобилей ежедневно, позволит обеспечить комфортное и безопасное передвижение транспорта, в полной мере реализуя императивы национального проекта “Инфраструктура для жизни”, стартующего в 2025 году», — комментируют в Упрдор «Южный Урал».

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