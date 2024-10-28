Бастрыкин возвращается к свалке в Хабаровском крае и повторно ждёт отчёт

По этому инциденту в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уже проводится процессуальная проверка. Однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Сергею Степанову предоставить повторный доклад по результатам расследования, настаивая на оперативном и тщательном рассмотрении дела.