Бастрыкин возвращается к свалке в Хабаровском крае и повторно ждёт отчёт

В Хабаровском крае социальные сети на протяжении двух месяцев продолжают муссировать информацию о несанкционированной свалке отходов рядом с детским лагерем в районе села Воронежское-1, Хабаровского района, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.
Местные жители утверждают, что контролирующие органы и администрация игнорируют проблему, опасаясь дополнительных хлопот и проверок.
По этому инциденту в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уже проводится процессуальная проверка. Однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Сергею Степанову предоставить повторный доклад по результатам расследования, настаивая на оперативном и тщательном рассмотрении дела.