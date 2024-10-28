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Бастрыкин возвращается к свалке в Хабаровском крае и повторно ждёт отчёт

Председатель СК РФ поручил повторно доложить о нарушении природоохранного законодательства в Хабаровском крае.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

В Хабаровском крае социальные сети на протяжении двух месяцев продолжают муссировать информацию о несанкционированной свалке отходов рядом с детским лагерем в районе села Воронежское-1, Хабаровского района, сообщает телеграм-канал Хабаровский следком.

Местные жители утверждают, что контролирующие органы и администрация игнорируют проблему, опасаясь дополнительных хлопот и проверок.

По этому инциденту в Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и ЕАО уже проводится процессуальная проверка. Однако председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя регионального следственного управления Сергею Степанову предоставить повторный доклад по результатам расследования, настаивая на оперативном и тщательном рассмотрении дела.

СК