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Хоценко: на сертификаты на приобретение жилья для сирот направили более 51 млн

Благодаря этому в этом году еще 15 сирот смогут приобрести собственное жилье.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко выделил из областного бюджета более 51 млн рублей и поручил региональному минстрою оформить и выдать сертификаты на приобретение жилья бывшим воспитанникам детских домов.

В октябре размер жилищного сертификата вырос на 150 тыс. рублей и теперь составляет порядка 3,7 млн рублей.

С начала 2024 года сертификаты получили 232 экс-воспитанника детских домов. Большая часть из них уже приобрела собственное жилье.

Вопрос обеспечения жильем сирот держат на личном контроле полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев и губернатор Омской области Виталий Хоценко.

За последние три года в Омской области жилищные сертификаты выдали 723 бывшим воспитанникам детских домов. Лишь за прошлый год на эти цели выделили 533 млн рублей, а в 2024 году — 834 млн рублей.