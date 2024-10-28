«Играл хорошо и сделал несколько отличных сейвов». Что произошло после дебюта Алексея Колосова — первого белорусского вратаря, сыгравшего в НХЛ за «Филадельфия Флайерз»

Первый гол Сузуки — добивание с пятачка, второй от Галлахера — рикошет после броска от синей линии. Как сказали комментаторы: «Без шансов». Третий гол был пропущен в меньшинстве, когда Кауфилд бросил из круга вбрасывания, а Колосов не закрыл ближний угол. Вот только здесь можно покритиковать Алексей. Четвертый гол — бросок в одно касание с острого угла, после диагонального паса. Колосов не успел переместиться. Не выручил, но и не ошибся. После этого хозяева уступали 1:4.