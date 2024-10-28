«Играл хорошо и сделал несколько отличных сейвов». Что произошло после дебюта Алексея Колосова — первого белорусского вратаря, сыгравшего в НХЛ за «Филадельфия Флайерз»

22-летний белорусский вратарь клуба «Филадельфия Флайерз» Алексей Колосов 28 октября дебютировал в НХЛ в матче против «Монреаль Канадиенс», став первым голкипером из Беларуси в истории сильнейшей хоккейной лиги мира.
«Филадельфия Флайерз» на своем льду проиграла «Монреаль Канадиенс» со счетом 3:4, а Колосов отразил 20 бросков из 24, показав процент надежности 83,3.
Недавно начавшейся сезон НХЛ не сулит «Флайерз» ничего хорошего и дебютные игры это подтверждают. Команда в 9 матчах одержала 3 победы и с 5 очками занимает 31-е место среди 32 команд лиги. Соотношение забитых и пропущенных шайб минус 13.
Одна из проблем — вратарская. Алексей Колосов был отозван «Флайерз» в субботу вечером из фарм-клуба «Лихай Вэлли Фантомс». Там он провел 4 матчах, одержав одну победу (коэффициент надежности 3.29, процент отраженных бросков — 87,5).
Алексей включили в состав «Флайерз» сразу основным вратарем. Днем ранее «Филадельфия Флайерз» обыграла «Миннесоту» 7:5. Ворота защищал швед Самюэл Эрссон, а на скамейке был россиянин Иван Федотов.
Игра шведа тренера Джона Тортореллу не впечатлила (процент отраженных бросков — 80,77) и он дал шанс Колосову.
Дебют Колосова не вышел блестящим, но и откровенных провалов в его игре не было.
Колосов сделал несколько отличных сейвов. Фото: кадр видео НХЛ.
Первый гол Сузуки — добивание с пятачка, второй от Галлахера — рикошет после броска от синей линии. Как сказали комментаторы: «Без шансов». Третий гол был пропущен в меньшинстве, когда Кауфилд бросил из круга вбрасывания, а Колосов не закрыл ближний угол. Вот только здесь можно покритиковать Алексей. Четвертый гол — бросок в одно касание с острого угла, после диагонального паса. Колосов не успел переместиться. Не выручил, но и не ошибся. После этого хозяева уступали 1:4.
В третьем периоде отставание в счете сократили до минимума, заменили Колосова на шестого полевого игрока, но матча не спасли — 3:4. Алексей несколько раз выручил в трудных ситуациях, а его лучший сейв был совершен после того, как белорус отбил шайбу при выходе на него двух игроков «Монреаля».
— Я считаю, что он играл хорошо и сделал несколько действительно хороших сейвов, — цитирует впечатление Джона Тортореллы ESPN.
Возможно, это даст Колосову шанс в других матчах, ведь первый номер команды — Эрссон, а вот с его сменщиком тренерский штаб, вероятно, еще не определился. Торторелла сказал перед матчем, объявляя о выходе Колосова, что «Флайерз» пока не получили от Федотова той игры, которая им нужна в этом сезоне.
— Иван не играл достаточно хорошо, — сказал Торторелла. — Мы ищем решение, пытаемся оценить ситуацию и посмотреть, куда она приведет.
Колосову предстоит не только сохранить свой уровень игры и постараться прогрессировать. Ему надо лучше знать английский, чтобы улучшить взаимопонимание с партнерами во время игры.
Колосов пока не достаточно хорошо знает язык, и это сказывается на коммуникации с защитниками.
— Защитники разговаривают, и видно, что он не совсем понимает, что мы говорим, в итоге он пропускает пару шайб, — сказал защитник Трэвис Санхейм — Это то, над чем нам нужно работать. Ему нелегко справится с этим, но, я думаю, что сегодня он сделал несколько ключевых сейвов.
Напомним, что Колосов был выбран «Флайерз» в третьем раунде драфта 2021 года, а летом 2023-го подписал контракт новичка. После этого он играл в минском «Динамо», а в Северную Америку приехал в 2024-м, в конце прошлого сезона.
Алексей провел два матча за «Лихай Вэлли Фантомс». Но в Кубке Колдера — плей-офф АХЛ — ему сыграть не дали. Летом ожидалось, что Колосов пройдет полноценную подготовку с «Флайерз». Но вратарь и клуб взаимопонимания не достигли. СМИ писали, что Колосов не смог адаптироваться в Северной Америке, а еще, что он требует места в основном составе «Флайерз».
Алексей не принял участие в лагере новичков «Филадельфии» в июле, а затем не явился на начало тренировочного лагеря в сентябре. Поговаривали, что если у Колосова нет шансов сыграть в НХЛ, то он вернется в минское «Динамо». Но все-таки клуб из Филадельфии и Колосов нашли взаимопонимание и ближе к концу тренировочного лагеря он приехал в команду. Белорус сыграл в одной предсезонной игре за «Флайерз», прежде чем его отправили в «Лихай Вэлли».
Колосов ждал, когда ему дадут шанс дебютировать в НХЛ и наконец-таки 28 октября это произошло в девятой игре сезона.