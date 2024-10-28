Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 28 октября 2024

Кроме того, с 28 октября в северной столице на неделю ограничат движение в Красногвардейском районе по Пискаревскому проспекту от Ручьёвской дороги до дома 161 корпус 1. В Курортном районе автомобильное движение закроют до 1 ноября по Путейской улице в городе Зеленогорск от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка.