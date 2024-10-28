Перекрытие дорог в Санкт-Петербурге 28 октября 2024

Где ограничат движения во время ремонта дорог
По информации ведомства, ограничения на движение автомобильного транспорта в Колпино действуют с 28 октября по 11 декабря 2024 года. Их введение связано с ремонтно-строительными работами и реконструкцией инженерных сетей. Водители не смогут проехать по Плановой улице от Петрозаводского шоссе до Станционной улицы.
Кроме того, с 28 октября в северной столице на неделю ограничат движение в Красногвардейском районе по Пискаревскому проспекту от Ручьёвской дороги до дома 161 корпус 1. В Курортном районе автомобильное движение закроют до 1 ноября по Путейской улице в городе Зеленогорск от Деповского переулка до 1-го Путейского переулка.
Объездные маршруты
В качестве объездных маршрутов в Колпино предлагаются Славянская дорога, улицы Железнодорожная, Максима Горького и Центральная.
В Курортном районе в качестве объездных маршрутов указаны улица Героев, Деповская улица, Кривоносовская улица. ГАТИ Петербурга рекомендует водителям использовать эти магистрали во время проведения ремонтных работ.