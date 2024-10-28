В Новосибирской области по камерам за неделю поймали 21 человека

За последние семь дней сотрудники полиции задержали 21 подозреваемого в Новосибирске. Для этого использовали систему видеоаналитики и распознавания лиц. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве занимающий должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.
— Четверо из них находились в федеральном розыске, двое без вести пропавших, четверо иностранных граждан, уклонявшихся от выезда за пределы Российской Федерации, — сообщил Кирилл Травин.
Всего за год таким образом был задержан 741 человек.
За последние семь дней сотрудники полиции задержали 21 подозреваемого в Новосибирске. Для этого использовали систему видеоаналитики и распознавания лиц. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве занимающий должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.
— Четверо из них находились в федеральном розыске, двое без вести пропавших, четверо иностранных граждан, уклонявшихся от выезда за пределы территории Российской Федерации, — сообщил Кирилл Травин.
Всего за год таким образом был задержан 741 человек.