В Новосибирской области по камерам за неделю поймали 21 человека

За последние семь дней сотрудники полиции задержали 21 подозреваемого в Новосибирске. Для этого использовали систему видеоаналитики и распознавания лиц. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве занимающий должность заместителя начальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилл Травин.