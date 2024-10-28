В Новосибирске суд отказался вернуть дрессировщикам голодавших медведей

В Новосибирске суд отказался вернуть пятерых медведиц бывшим дрессировщикам Герасимовым. Центральный районный суд вынес решение по иску к Росприроднадзору утром 28 октября.
— Мы выиграли очередной суд с бывшими дрессировщиками. Ответчиками выступал Росприроднадзор и Росимущество, изымавшие животных. Мы от себя писали только пояснения, — рассказала КП-Новосибирск волонтер отряда «Лохматый ангел» Стася.
В марте 2024 года бывший дрессировщик Сергей Герасимов подал иск к ведомствам с требованием признать собственность на пятерых медведиц. Он пояснил, что давно приобрел 34-летних Ладу и Бусю в Большереченском зоопарке, а 31-летних Елю, Джульетту и Кассандру выкупил у отловщиков в Кемеровской области.
С 1990 по 2020 год медведицы выступали в цирковых программах, но затем оказались «на пенсии» в помещении неотапливаемого склада вместе с другими животными. У дрессировщиков не хватало денег на корм и условия для пожилых зверей, но отдавать их не собирались. Волонтеры забили тревогу и добились изъятия зверей.
Медведицам построили просторные и теплые вольеры, обеспечили питание и ветеринарную помощь.