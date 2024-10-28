В Новосибирске суд отказался вернуть дрессировщикам голодавших медведей

С 1990 по 2020 год медведицы выступали в цирковых программах, но затем оказались «на пенсии» в помещении неотапливаемого склада вместе с другими животными. У дрессировщиков не хватало денег на корм и условия для пожилых зверей, но отдавать их не собирались. Волонтеры забили тревогу и добились изъятия зверей.