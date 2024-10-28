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Ученые Сибири нашли новый способ извлечения золота из отходов

Специалисты научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь» разработали щадящий природу метод получения золота и других ценных элементов из отходов металлургии.

Источник: ThisisEngineering

Новый способ вторичной переработки отходов металлургической промышленности представляет собой изменение уже известной и применяемой технологии. Достоинство ноу-хау заключается в нюансах, позволяющих обезопасить окружающую среду — например, в окрестностях золотоизвлекательных фабрик.

Оценив содержание золота в отходах соответствующих предприятий, специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь» пришли к выводу, что в отвалах, хранящихся десятилетиями, драгоценного металла «пропадает» до пяти граммов на тонну. Отечественным профессионалам есть с чем работать: по данным ученых Сибирского федерального университета, в России скопилось примерно 100 миллиардов тонн отходов, причем 90 процентов — это отвалы горных пород и отходы предприятий, связанных с недропользованием.

Традиционные методы вторичной переработки руды предполагают использование агрессивных химикатов, и это порой губительно для природы. В качестве альтернативы сибирские ученые применили микробиологию — природные бактерии, цитирует РИА Новости доцента кафедры обогащения полезных ископаемых СФУ Наталью Алгебраистову.

Доцент уточнила, что упомянутые штаммы бактерий адаптированы к условиям Сибири, использование таких бактерий намного предпочтительнее с точки зрения экологии, нежели применение химреагентов. Предложенный учеными способ уже опробован на месторождениях в Красноярском крае.

наука