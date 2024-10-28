Ученые Сибири нашли новый способ извлечения золота из отходов

Оценив содержание золота в отходах соответствующих предприятий, специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь» пришли к выводу, что в отвалах, хранящихся десятилетиями, драгоценного металла «пропадает» до пяти граммов на тонну. Отечественным профессионалам есть с чем работать: по данным ученых Сибирского федерального университета, в России скопилось примерно 100 миллиардов тонн отходов, причем 90 процентов — это отвалы горных пород и отходы предприятий, связанных с недропользованием.