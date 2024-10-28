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Омич расставил по лесам жуткие ловушки на косуль и разделывал животных на мясо

В Черлакском районе Омской области правоохранители завершили расследование уголовного дела о незаконной охоте с причинением крупного ущерба в отношении 34-летнего местного жителя.

Источник: SuperOmsk.ru

По предварительный данным правоохранителей, фигурант сделал не менее 40 жутких, по мнению автора, ловушек для косуль — установил в местах обитания животных петли из проволоки. Когда же в ловушки попались и были убиты две косули, следы преступления обнаружил охотинспектор.

"В ходе дознания установлено, что в январе текущего года фигурант, находясь в пойме реки Иртыш на территории общедоступных охотничьих угодий Черлакского района, не имея соответствующего разрешения, установил в местах естественного обитания животных заранее приготовленные петли из проволоки — не менее 40 штук. В последующем через день обходил места, где были расставлены ловушки, пока во второй половине февраля не обнаружил добычу — двух особей сибирской косули, одна из которых попалась в петлю за шею и была мертва, другая — за ногу и осталась жива.

Обвиняемый добил животное и разделал обе туши, сложив их в мешок, после чего скрылся с места преступления", — указано в официальном сообщении правоохранителей.

Охотинспектор, заметив ловушки и следы разделки туш, обратился в полицию. Личность злоумышленника удалось установить, впоследствии у него изъяли нож и мясо косуль.

Заявляется, что подозреваемый раскаялся, а кроме того, его вину подтверждают улики и результаты судебных экспертиз.

Уголовное дело направлено в суд. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 500 тысяч рублей до лишения свободы на 2 года.