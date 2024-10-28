Омич расставил по лесам жуткие ловушки на косуль и разделывал животных на мясо

"В ходе дознания установлено, что в январе текущего года фигурант, находясь в пойме реки Иртыш на территории общедоступных охотничьих угодий Черлакского района, не имея соответствующего разрешения, установил в местах естественного обитания животных заранее приготовленные петли из проволоки — не менее 40 штук. В последующем через день обходил места, где были расставлены ловушки, пока во второй половине февраля не обнаружил добычу — двух особей сибирской косули, одна из которых попалась в петлю за шею и была мертва, другая — за ногу и осталась жива.