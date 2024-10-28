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В центре Владивостока временно перекроют участок дороги из-за ремонтных работ

Будут проводиться аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке с 29 октября по 7 ноября 2024 года будет частично перекрыт участок дороги по адресу: ул. Посьетская, 23— 1-я Морская. Об этом информирует «Горканализация», сообщает ИА PrimaMedia.

Здесь будут проводиться аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.

«Работы будут производиться с частичным сужением проезжей части дороги», — говорится в сообщении.

Напомним, во Владивостоке изменят направление главной дороги на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в районе улицы Фадеева.