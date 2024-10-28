В центре Владивостока временно перекроют участок дороги из-за ремонтных работ

Во Владивостоке с 29 октября по 7 ноября 2024 года будет частично перекрыт участок дороги по адресу: ул. Посьетская, 23— 1-я Морская. Об этом информирует «Горканализация», сообщает ИА PrimaMedia.
Здесь будут проводиться аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе.
«Работы будут производиться с частичным сужением проезжей части дороги», — говорится в сообщении.
Напомним, во Владивостоке изменят направление главной дороги на съезде с объездной трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл в районе улицы Фадеева.