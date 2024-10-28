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«Засыпало мощно»: обильный снег обрушился на район в Приморье — кадры

«Полная холодрыга уже», — пишут в соцсетях очевидцы.

Сейчас в Олбани: +4° 3 м/с 75% 763 мм рт. ст. +5°
Источник: Соцсети

Приморский край встретил первые зимние осадки. Обильный снег покрыл дороги и деревья снежной шапкой. Местные жители активно делятся фотографиями и видео в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам очевидцев, снег засыпал перевал Сихотэ-Алинского заповедника в Красноармейском районе, а также накрыл другие районы края.

В комментариях в пабликах многие пользователи продолжают активно обсуждать текущую обстановку: «Пора расчехлять пуховик»; «Полная холодрыга уже»; «Засыпало мощно»; «Скоро и до нас дойдет».