В Новосибирске по улице Мира проехал первый трамвай после ремонта

Трамвай маршрута № 10 заметили на улице Мира.
Местная жительница Татьяна Шитлина сообщила, что трамвай № 10 начал ходить уже с воскресенья 27 октября. Правда, на маршруте пока только «десятка». «Пятнадцатого», который тоже ходит по Мира, пока никто не видел.
— Остановочный пункт на остановке «Улица Мира» в сторону Меги еще не отсыпан, так что подпрыгнуть пришлось на полметра, остальные остановки почти в норме, — поделилась впечатлениями горожанка.
Женщина добавила, что по новым рельсам вагон едет ровнее и мягче.
— Вагоны довольно новые пустили, кстати, — говорит Татьяна.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на ул. Мира начали в июле и планировали закончить 10 августа. Затем срок окончания ремонта продлили «до особого распоряжения».
На оперативном совещании в мэрии 15 октября начальник управления автодорог Валерий Жарков со ссылкой на подрядчика сообщил, что движение будет открыто 20 октября. Мэр дал поручение «выехать на место, разобраться и ускорить подрядчика».
— Жители улицы Мира очень надеются, что им наряду с трамваем и 43-м автобусом также оставят полюбившийся 15-ый троллейбус, — сказала собеседница «Прецедента».
Екатерина СОСНИНА.