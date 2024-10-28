Редкая полосатая любительница морских прогулок стала многодетной мамой

Специалисты Сихотэ-Алинского заповедника поделились радостной новостью. Краснокнижная хищница Северина вновь родила тигрят. Семейство удалось поймать на фотоловушку. Известно, что у тигрицы как минимум два котенка, за мамочкой и ее детками продолжат наблюдать, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Вы, вероятнее всего, помните Северину. Если не по имени, то по видеоролику, на котором гордая тигрица прогуливается вдоль моря. Полосатая красавица попалась в фотоловушку в урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Десять лет на этом участке побережья никто не видел тигров, а теперь здесь настоящие полосатые ясли. Именно на этой территории Северина впервые стала мамой в конце 2022-го года и родила тигренка от самца по кличке Хан. Позже малышу гости Дня тигра на ВДНХ выбрали имя Добрыня. Второй выводок, как уверяют ученые, тоже от Хана.
«Мы узнали о том, что Северина снова стала мамой в июле, когда по кадрам с фотоловушек стало понятно, что она — кормящая мама. Это открытие удивило нас, так как это означало, что свадьба Северины и Хана состоялась, когда их первенцу, Добрыне, исполнилось 1,5 года. Обычно тигрята остаются с матерью до 20 месяцев, прежде чем уходят на поиски собственного участка. Однако Северина, похоже, воспитала своего первенца по ускоренной программе и готовилась к появлению нового потомства», — поделилась директор Сихотэ-Алинского заповедника Светлана Сутырина.
Кстати, имя многодетной маме когда-то выбрали участники студенческого отряда «Тигр». Северине уже более пяти лет, она успела стать всеобщей любимицей.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как уникальное полное семейство тигров зафиксировала фотоловушка в Приморье.