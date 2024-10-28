Редкая полосатая любительница морских прогулок стала многодетной мамой

Вы, вероятнее всего, помните Северину. Если не по имени, то по видеоролику, на котором гордая тигрица прогуливается вдоль моря. Полосатая красавица попалась в фотоловушку в урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Десять лет на этом участке побережья никто не видел тигров, а теперь здесь настоящие полосатые ясли. Именно на этой территории Северина впервые стала мамой в конце 2022-го года и родила тигренка от самца по кличке Хан. Позже малышу гости Дня тигра на ВДНХ выбрали имя Добрыня. Второй выводок, как уверяют ученые, тоже от Хана.