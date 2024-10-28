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Ангелы-хранители. Опубликованы трогательные кадры бабушек и дедушек в Новосибирске — 30 фото

Каждый год 28 октября в России празднуется День бабушек и дедушек — самый добрый и уютный праздник, который подчеркивает важную роль старшего поколения в укреплении семейных связей и воспитании детей.

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Для многих людей бабушка занимает особое место в сердце. Кто-то с теплотой вспоминает беззаботные моменты, проведенные с ней, а кто-то видит в «старшей маме» пример для подражания и поддержку. Для тех, кто рано потерял родителей, бабушка часто становится самым близким человеком, наставником и опекуном.

Дедушки, в свою очередь, нередко выступают мудрыми советниками и надежными спутниками для внуков. К ним можно обратиться за помощью в трудной ситуации, не опасаясь осуждения. Дедушки — настоящие хранители детских секретов, которые не выдают родителей за мелкие шалости. Именно они учат подрастающее поколение работать руками, разрешать конфликты и находить нестандартные решения проблем.

В этот день новосибирцы с особым трепетом делятся фотографиями с любимыми бабушками и дедушками.