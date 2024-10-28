В Волгограде расширили проезжую часть на улице Иркутской

Раньше на этом участке была двухполосная проезжая часть. Дорогу расширили еще на полосу, чтобы избавиться от узкого места на перспективу. После продления Нулевой продольной в сторону Ворошиловского района именно по Иркутской машины будут подниматься от Волги наверх к Рабоче-Крестьянской.