В Волгограде расширили проезжую часть на улице Иркутской

Улица Иркутская в Ворошиловском районе Волгограда стала шире. Подрядчик уже уложил новенький асфальт на участке между улицами Циолковского и Рабоче-Крестьянской. Остались последние штрихи: закончить обустройство тротуаров и дополнительных парковочных мест вдоль дороги, установить лавочки и урны.
— На завершающем этапе специалисты установят новые дорожные знаки и нанесут разметку, — рассказали в мэрии.
Раньше на этом участке была двухполосная проезжая часть. Дорогу расширили еще на полосу, чтобы избавиться от узкого места на перспективу. После продления Нулевой продольной в сторону Ворошиловского района именно по Иркутской машины будут подниматься от Волги наверх к Рабоче-Крестьянской.
На перекрестке с улицей Циолковского вместо Т-образного перекрестка сделали круговое движение. Власти отмечают, что это один из наиболее безопасных вариантов одноуровневой транспортной развязки.
Не забыли и о пешеходах. Тротуары выложили плиткой, вдоль дороги установят лавочки, где можно будет передохнуть, предусмотрено и озеленение. Благоустроили также близлежащие дворы у домов на Иркутской, 2−8, Циолковского, 40 и Краснослободской, 17.