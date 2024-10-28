Бой заторам на объездной трассе объявили дорожники Владивостока

Преимущество в движении предоставят потоку машин, которые съезжают на улицу Фадеева с трассы Седанка — Патрокл.
«Изменение приоритета позволит снизить затор на объездной трассе, который возникает из-за большого количества желающих повернуть в сторону улицы Фадеева. С уменьшением очереди автомобилей здесь повысится и безопасность. При существующем скоростном режиме трассы Де-Фриз — Седанка — Патрокл и скопившихся на крайней правой полосе авто велик риск попасть в аварию, не сумев вовремя затормозить или перестроиться», — объясняют решение дорожники.
Точных сроков изменения существующей схемы приоритетов ЦОДД не называет. Известно, что новые знаки приоритета появятся на этой развязке до конца года.
Некоторые автомобилисты Владивостока отнеслись к затее скептически, полагая, что затор никуда не денется, только будет собираться не на трассе, а на улице Фадеева.
Пока дорожники готовятся к разгрузке объездной трассы, усугубление проблемы с заторами ожидается в районе железндодорожного вокзала и Эгершельда: Примводоканал предупреждает, что на перекрёстке улиц Посьетской и 1-й Морской перекроют часть дороги в связи с аварийно-восстановительными работами на канализационном коллекторе. Работы запланированы с 29.10.2024 по 07.11.2024.