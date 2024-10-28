Бой заторам на объездной трассе объявили дорожники Владивостока

Пока дорожники готовятся к разгрузке объездной трассы, усугубление проблемы с заторами ожидается в районе железндодорожного вокзала и Эгершельда: Примводоканал предупреждает, что на перекрёстке улиц Посьетской и 1-й Морской перекроют часть дороги в связи с аварийно-восстановительными работами на канализационном коллекторе. Работы запланированы с 29.10.2024 по 07.11.2024.