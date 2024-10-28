Важную информацию для водителей опубликовал «КазАвтоЖол»

«28 октября 2024 года в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь».