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Важную информацию для водителей опубликовал «КазАвтоЖол»

Национальный оператор по управлению автодорогами международного и республиканского значения АО «НК “КазАвтоЖол” сегодня поделился важной информацией с водителями, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Нацкомпания предупредила их об ухудшении погодных условий в ряде областей страны.

«28 октября 2024 года в Акмолинской, Актюбинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях местами ожидается дождь со снегом. В Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами ожидается дождь».

говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «КазАвтоЖола».

В связи с этим водителей просят «соблюдать правила безопасности и учитывать ухудшение погодных условий на дорогах».

«Позвонив в колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время суток».

заверили в нацкомпании, обращаясь к водителям.