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В Краснодаре выявили высокий уровень токсичности воздуха

КРАСНОДАР, 28 октября, ФедералПресс. Загрязнение воздуха токсичными газами выявили в Краснодаре. В некоторых частях города уровень превышен почти в два раза.

Источник: РИА "Новости"

«На улице 40-летия Победы выявлено превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации оксида азота в 1,2 раза, а оксида углерода — в 1,6 раза», — следует из анализа.

В микрорайоне Юбилейный, расположенном на проспекте Чекистов, зафиксировано повышение уровня сероводорода в атмосфере в 1,2 раза.

Уровень оксида азота и сероводорода в районе улицы Постовой возле Городского сада превысил норму в 1,4 раза и 2 раза соответственно.

На Атарбекова, что в Фестивальном микрорайоне, содержание сероводорода в воздухе также превышает разрешенные показатели в 1,2 раза.

экология