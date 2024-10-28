В Краснодаре выявили высокий уровень токсичности воздуха

«На улице 40-летия Победы выявлено превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации оксида азота в 1,2 раза, а оксида углерода — в 1,6 раза», — следует из анализа.
В микрорайоне Юбилейный, расположенном на проспекте Чекистов, зафиксировано повышение уровня сероводорода в атмосфере в 1,2 раза.
Уровень оксида азота и сероводорода в районе улицы Постовой возле Городского сада превысил норму в 1,4 раза и 2 раза соответственно.
На Атарбекова, что в Фестивальном микрорайоне, содержание сероводорода в воздухе также превышает разрешенные показатели в 1,2 раза.