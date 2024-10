Главное за неделю: новая музыка от Кейт Буш, фит певца TSOY с K-pop-группой и результаты премии ЖАРА Media Awards

Кейт Буш вселила в нас надежду, сказав, что после всех своих дел она хочет снова вернуться в музыку. Чтобы оценить весь масштаб этого заявления, напомним, что в последний раз певица выступала на сцене в 2014-м, а самый свежий ее студийник 50 Words for Snow вышел в 2011-м. Может быть, на решение повлияли ее песни Running up That Hill (1985) и Army Dreamers (1980), которые в последнее время активно вирусятся в сети.