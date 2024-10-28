Главное за неделю: новая музыка от Кейт Буш, фит певца TSOY с K-pop-группой и результаты премии ЖАРА Media Awards

Почти все листья облетели. Уже совсем скоро в прогнозе погоды вместо дождя мы будем видеть снег. Видимо, чувствуя близкий конец года, все начинают потихоньку подводить итоги и загадывать желания на будущее, в том числе и музыканты. Подробнее читайте в нашем новом дайджесте, в котором мы собрали главные события прошедшей недели.
Новости недели Кейт Буш заявила, что готова к созданию новой музыки Кейт Буш.
Соцсети Кейт Буш.
Кейт Буш вселила в нас надежду, сказав, что после всех своих дел она хочет снова вернуться в музыку. Чтобы оценить весь масштаб этого заявления, напомним, что в последний раз певица выступала на сцене в 2014-м, а самый свежий ее студийник 50 Words for Snow вышел в 2011-м. Может быть, на решение повлияли ее песни Running up That Hill (1985) и Army Dreamers (1980), которые в последнее время активно вирусятся в сети.
Певец TSOY выпустит сингл с K-pop-группой X: IN.
K-pop потихоньку покоряет мир, вот и до казахстанского артиста TSOY добрался. Итогом необычного сотрудничества стал сингл Seoul — Moskva. Даже языковой барьер артистам не помешал. Чем TSOY удивил девушек из группы X: IN во время съемок клипа, читайте здесь.
Премия ЖАРА Media Awards объявила лучших артистов 2024 года Валя Карнавал на церемонии вручения национальной телевизионной премии «Дай Пять!», 23 мая 2024 года.
Анатолий Медведь/РИА Новости.
Пусть зима и стоит на пороге, мы не обращаем на нее внимания, потому что у нас ЖАРА. Итак, лучшими digital-певцами года по версии премии стали Toxi$ и Валя Карнавал. Статуэтку «Альбом года» забрал Мот за свой лонгплей «Август навсегда», а «Хитом года» был признан трек «Дым» Егора Крида и JONY. Какие еще артисты стали чуть знаменитее и успешнее в этот вечер, можно узнать здесь.
Рианна раскрыла, с какой певицей хотела бы поработать Рианна на Неделе высокой моды в Париже, 22 января 2024 года.
Ik Aldama/www.globallookpress.com.
Во-первых, Рианна хочет посотрудничать с Билли Айлиш. Две культовые артистки в одной песне — ну не мечта ли? Во-вторых, эта новость может означать, что Рианна в принципе хочет поработать над новой музыкой. Последний альбом от бизнес-леди Anti мы получили в 2016 году. Поэтому надеемся, что лед тронется и в ближайшем будущем мы услышим новые треки от поп-звезды.
Волна музыкальных рекомендаций Сила Звука появилась в онлайн-кинотеатре Okko.
Теперь в Okko можно не только фильмы смотреть, но и песни слушать. Все потому, что Сила Звука, волна музыкальных рекомендаций, добралась до онлайн-кинотеатра. Как настроить новую функцию, можете прочитать здесь.
Релиз недели.
FEDUK — Принцесса & Робот.
S&P Digital.
FEDUK выпустил новый мини-альбом, состоящий из четырех треков: «Телекинез», «Пазлы», «Принцесса & Робот» и «Мзфкр». И все они, как не сложно догадаться, посвящены любви.
При этом певцу удалось сохранить тонкую грань между патокой и вульгарностью. К приятной романтике FEDUK также добавил танцевальные биты, иногда удивляющие своей футуристичностью. С большой вероятностью мы еще увидим песни из нового EP и в многочисленных рилсах, и на верхних строчках чартов.
Материал недели «Советы стараюсь не давать»: «Обе Две» о первом альбоме, критике и ожиданиях в музыке Солистка группы «Обе Две» Екатерина Павлова.
Страница группы «Обе Две» в VK.
«Обе две» — инди-группа с большой историей, начало которой нужно искать в Екатеринбурге 2006 года. Как Екатерина Павлова, собравшая коллектив, пишет песни, чем вспоминается ей начало десятых и что она может рассказать молодым музыкантам, читайте в нашем интервью.
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