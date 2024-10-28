Уфимские врачи рассказали о главных признаках инсульта

В группе риска заболевания, по словам уфимских врачей, находятся люди пожилого возраста (особенно старше 65 лет); с артериальной гипертензией (она увеличивает риск ишемического инсульта вдвое); с высоким уровнем холестерина в крови; атеросклерозом; курящие; с сахарным диабетом; с ожирением; с перенесенными или все еще существующими заболеваниями сердца (мерцательная аритмия или инфаркт миокарда).