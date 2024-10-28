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Уфимские врачи рассказали о главных признаках инсульта

Врачи из Уфы назвали топ-5 симптомов инсульта.
Источник: Комсомольская правда

Врачи городской клинической больницы № 5 города Уфа рассказали о главных признаках инсульта.

Специалисты пояснили, что заболевание представляет собой острое нарушение кровообращения в головном мозге, которое вызывает гибель тканей и нарушение функций нервной системы.

Ключевыми симптомами инсульта врачи называют головокружение и потерю равновесия; внезапные проблемы с речью (трудности в произношении или понимании слов); онемение или слабость правой или левой стороны тела; потемнение в глазах, а также двоение или размытие предметов; неожиданную и взявшуюся будто бы без причины сильную головную боль.

В группе риска заболевания, по словам уфимских врачей, находятся люди пожилого возраста (особенно старше 65 лет); с артериальной гипертензией (она увеличивает риск ишемического инсульта вдвое); с высоким уровнем холестерина в крови; атеросклерозом; курящие; с сахарным диабетом; с ожирением; с перенесенными или все еще существующими заболеваниями сердца (мерцательная аритмия или инфаркт миокарда).

Чтобы снизить риски инсульта специалисты рекомендуют правильно подобрать терапию и следовать рекомендациям врача. Кроме того, врачи советуют перестать солить готовую пищу и ограничение потребление продуктов с высоким ее содержанием.

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