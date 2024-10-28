Зона «тихого отдыха» будет на месте «Сказочного замка» в Парке Горького в Минске

Он также уточнил, что будет проведено благоустройство территории, которая прилегает к внутреннему водоему. Кузнецов обратил внимание на то, что по всему парку Горького, в том числе речь идет и про набережную, будут располагаться торговые павильоны, мини-кафе, которые оформят в едином стиле.