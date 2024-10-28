Зона «тихого отдыха» будет на месте «Сказочного замка» в Парке Горького в Минске. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал начальник парка Горького Глеб Кузнецов.
По его словам, на месте кафе «Сказочный замок», которое проработало 17 лет, появится зона «тихого отдыха». Кузнецов пояснил, что проект предусматривает деревянные настилы на сваях, с возможностью близкого подхода к воде.
Он также уточнил, что будет проведено благоустройство территории, которая прилегает к внутреннему водоему. Кузнецов обратил внимание на то, что по всему парку Горького, в том числе речь идет и про набережную, будут располагаться торговые павильоны, мини-кафе, которые оформят в едином стиле.
— Всего их будет 27 штук, — уточнил начальник парка Горького.
Ранее «Минскзеленстрой» анонсировал начало реконструкции парка Горького в Минске: «Появятся дополнительные зоны отдыха и новая площадка».
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