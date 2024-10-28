Евразийский НОЦ в Уфе отметил первый юбилей.

Напомним, центр в Уфе создан в 2019 году по нацпроекту «Наука и университеты». На первом этапе НОЦ координировал работу 12 организаций, на 2024 год их количество выросло до 42. Под эгидой научно-образовательного центра реализуют шесть федеральных проектов и более 20 образовательных программ. В числе ключевых направлений работы Евразийского НОЦ — цифровая и «зеленая» химия, энергетика, передовые производственные технологии и инжиниринг, биомедицина и генетика. За пять лет учёные получил свыше 2,3 тысяч патентов, передали в производство 471 передовую технологию.