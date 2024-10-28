Евразийский НОЦ в Уфе отметил первый юбилей.

Евразийский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня в Уфе отметил первый юбилей — пять лет со дня основания. О знаменательной дате на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
«В сомнениях начинали, в тяжёлой конкурентной борьбе, — вспомнил руководитель региона. — Мы НОЦ поздравляем с пятилетием. Это стало такой средой, которая объединяет бизнес, науку, высшую школу. И у них, слава богу, есть свой дом, кампус я имею ввиду».
Напомним, центр в Уфе создан в 2019 году по нацпроекту «Наука и университеты». На первом этапе НОЦ координировал работу 12 организаций, на 2024 год их количество выросло до 42. Под эгидой научно-образовательного центра реализуют шесть федеральных проектов и более 20 образовательных программ. В числе ключевых направлений работы Евразийского НОЦ — цифровая и «зеленая» химия, энергетика, передовые производственные технологии и инжиниринг, биомедицина и генетика. За пять лет учёные получил свыше 2,3 тысяч патентов, передали в производство 471 передовую технологию.
Как сообщал «Башинформ», первая очередь межвузовского кампуса заработала с февраля 2024 года с 21 научной лабораторией. Вторая очередь предполагает строительство около 103 тысяч квадратных метров. По проекту, это будут общежития на 4300 студенческих мест, учебные блоки, лаборатории, геномный центр, а также общественно-деловые пространства и другие помещения. Весь комплекс планируется полностью достроить до конца 2025 года. Сеть современных кампусов создается в России по поручению президента Владимира Путина и при поддержке национального проекта «Наука и университеты».