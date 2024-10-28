Капремонт завершили в Ангарской библиотеке № 3 им. Л. Беспрозванного

— Библиотека расположена в центре города, в здании, которое входит в архитектурно-исторический комплекс, оно расположено на площади Ленина. Капитальный ремонт шел 1,2 года. На это время для читателей организовали пункт выдачи книг из этой библиотеки. Это осложняло работы для строителей, но было важно для читателей. Библиотека востребована жителями. Ежегодно её посещает более пяти тысяч человек, — сказал Игорь Кобзев.