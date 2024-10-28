Капремонт завершили в Ангарской библиотеке № 3 им. Л. Беспрозванного

В Ангарске завершился капремонт в библиотеке № 3 имени Л. Беспрозванного. Работы вели по регпрограмме «Развитие культуры». На эти цели выделили 56,3 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, в здании обновили системы отопления, вентиляции, привели в порядок стены, потолки и двери. Также обустроили пандус и специальный туалет. Установлена пожарная сигнализация и камеры видеонаблюдения.
— Библиотека расположена в центре города, в здании, которое входит в архитектурно-исторический комплекс, оно расположено на площади Ленина. Капитальный ремонт шел 1,2 года. На это время для читателей организовали пункт выдачи книг из этой библиотеки. Это осложняло работы для строителей, но было важно для читателей. Библиотека востребована жителями. Ежегодно её посещает более пяти тысяч человек, — сказал Игорь Кобзев.
В здании пять этажей, а книжный фонд составляет 80 тысяч экземпляров. При этом ее постоянно посещают жители города нефтехимиков. Для них проводят различные тематические и литературные вечера.