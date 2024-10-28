В мэрии Сочи назвали даты начала отопительного сезона

В больницы, школы и детские сады Сочи уже поступило тепло. Для этого их руководители подали заявки. Отапливается более чем сорок социально значимых объектов курорта, рассказал глава города Андрей Прошунин.
Старт отопительного сезона в предгорных районах Сочи намечен на 1 ноября, а в прибрежной части курорта — с 13 ноября.
«Но, если сильнее похолодает раньше, система готова выйти на полную мощность в любой момент», — отметил мэр.
Ранее в мэрии Сочи сообщили, что к отопительному сезону готовы все 1699 многоквартирных домов и 207 соцобъектов курорта.