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В мэрии Сочи назвали даты начала отопительного сезона

В Сочи отопительный сезон в предгорье начнется с 1 ноября, на побережье — с 13.

Источник: Комсомольская правда

В больницы, школы и детские сады Сочи уже поступило тепло. Для этого их руководители подали заявки. Отапливается более чем сорок социально значимых объектов курорта, рассказал глава города Андрей Прошунин.

Старт отопительного сезона в предгорных районах Сочи намечен на 1 ноября, а в прибрежной части курорта — с 13 ноября.

«Но, если сильнее похолодает раньше, система готова выйти на полную мощность в любой момент», — отметил мэр.

Ранее в мэрии Сочи сообщили, что к отопительному сезону готовы все 1699 многоквартирных домов и 207 соцобъектов курорта.

ЖКХ