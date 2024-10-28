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Ростовская область и ЛНР договорились об обороне критической инфраструктуры

Представители Ростовской области и ЛНР обсудили оборону критической инфраструктуры.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки обсудил с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вопросы взаимодействия в рамках содружества Донбасс.

— Провели совещание с профильными специалистами Ростовской области и ЛНР. Одной из основных тем стал вопрос совместных действий по защите объектов критической инфраструктуры, — написал в Telegram Василий Голубев.

Донской глава сообщил, что Леонид Пасечник выразил благодарность Ростовской области за помощь региону в решении самых разных вопросов.

Напомним, ранее Василий Голубев навестил раненых земляков в госпитале ЛНР.