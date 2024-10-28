Ростовская область и ЛНР договорились об обороне критической инфраструктуры

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе рабочей поездки обсудил с главой Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником вопросы взаимодействия в рамках содружества Донбасс.
— Провели совещание с профильными специалистами Ростовской области и ЛНР. Одной из основных тем стал вопрос совместных действий по защите объектов критической инфраструктуры, — написал в Telegram Василий Голубев.
Донской глава сообщил, что Леонид Пасечник выразил благодарность Ростовской области за помощь региону в решении самых разных вопросов.
Напомним, ранее Василий Голубев навестил раненых земляков в госпитале ЛНР.