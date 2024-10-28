Глава Башкирии поручил решить транспортные проблемы из-за закрытого моста

В период действия перекрытия жителям предлагается пользоваться электричками — увеличено их количество и составность, внесены изменения в маршруты автобусов. Также на речной переправе «Князево» работает паром. На автомобиле можно доехать по альтернативной объездной дороге — федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.