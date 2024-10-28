Глава Башкирии поручил решить транспортные проблемы из-за закрытого моста

«По Шакшинскому мосту достаточно большое количество обращений. Что там происходит? Это решаемо? Что происходит на железнодорожной платформе. Проведите переговоры с РЖД», — сказал Глава республики.
И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова ответила, что мост закрыли с 23 октября по 24 ноября.
«Мы проводим переговоры с РЖД, написали очередное письмо. Требуется перестройка логистики», — сказала Любовь Минакова.
Руководитель республики подчеркнул, что в этом вопросе эффективнее звонить, а не писать письма.
Напомним, работы по капитальному ремонту здесь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Полное перекрытие проезжей части необходимо, чтобы при их проведении исключить колебания мостовых конструкций.
В период действия перекрытия жителям предлагается пользоваться электричками — увеличено их количество и составность, внесены изменения в маршруты автобусов. Также на речной переправе «Князево» работает паром. На автомобиле можно доехать по альтернативной объездной дороге — федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.