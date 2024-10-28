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Глава Башкирии поручил решить транспортные проблемы из-за закрытого моста

Глава Башкортостана Радий Хабиров 28 октября на оперативном совещании правительства в ЦУРе обратил внимание на проблему загруженных электричек из-за закрытого Шакшинского моста.

Источник: Башинформ

«По Шакшинскому мосту достаточно большое количество обращений. Что там происходит? Это решаемо? Что происходит на железнодорожной платформе. Проведите переговоры с РЖД», — сказал Глава республики.

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова ответила, что мост закрыли с 23 октября по 24 ноября.

«Мы проводим переговоры с РЖД, написали очередное письмо. Требуется перестройка логистики», — сказала Любовь Минакова.

Руководитель республики подчеркнул, что в этом вопросе эффективнее звонить, а не писать письма.

Напомним, работы по капитальному ремонту здесь ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Полное перекрытие проезжей части необходимо, чтобы при их проведении исключить колебания мостовых конструкций.

В период действия перекрытия жителям предлагается пользоваться электричками — увеличено их количество и составность, внесены изменения в маршруты автобусов. Также на речной переправе «Князево» работает паром. На автомобиле можно доехать по альтернативной объездной дороге — федеральной трассе М-5 с заездом через Восточный выезд (платно), Нагаевское шоссе и Оренбургский тракт.