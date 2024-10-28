Изменилась ситуация с карантином в школах и детских садах Омска

Как сообщили «СуперОмску» в администрации города Омска, 28 октября 2024 года карантин из-за заболеваемости ОРВИ сохраняется в 733 классах 44 школ. При этом образовательный процесс приостановлен полностью в 15 образовательных учреждениях: 15, 24, 32, 44, 54, 66, 74, 86, 93, 94, 96, 106, 135, 140, 144. Кроме того, временно закрыты 31 группа 23 детских садов.
Отметим, неделей ранее карантин наблюдался в 54 классах 817 школ, при этом также были закрыты 15 учебных заведений. При этом в 22 дошкольных учреждениях карантин был в 27 группах.
Как видно, в целом ситуация с заболеваемостью ОРВИ немного изменилась с прошлой недели: в школах, по всей видимости, немного улучшилась, тогда как в детских садах, напротив, осложнилась.