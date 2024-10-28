Туман, дождь и снег в горах: что ждет Узбекистан на этой неделе?

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю, сообщив, что температурные качели продолжатся. После похолодания в начале недели нас ждет постепенное потепление ближе к выходным. Если в понедельник днем температура опустится до 8−13 градусов тепла, то к пятнице вновь поднимется до комфортных 15−20 градусов.
Понедельник
Сегодня территория Узбекистана находится под влиянием холодного и влажного воздушного фронта. В первой половине дня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в Ферганской долине местами ожидаются дожди, в остальной части республики осадков, скорее всего, не будет. Днем температура не превысит 8−13 градусов — это на 8−10 градусов ниже обычного для этого времени года.
Вторник
Завтра в Узбекистане осадков не ожидается, за исключением некоторых районов Каракалпакстана, где возможен небольшой дождь. Ночью температура снизится до 0−5 градусов тепла, местами до 2 градусов мороза. Днем температура слегка повысится и достигнет 10−15 градусов.
Среда
В среду вероятность осадков остается лишь в Каракалпакстане, а также ночью и утром в Ташкентской области. Холодная воздушная масса начнет отступать, и температура начнет повышаться. Ночью ожидается 2−7 градусов тепла, днем — 12−17 градусов.
Четверг и Пятница
Четверг и пятница порадуют сухой и более теплой погодой. Ночью температура будет держаться в пределах 2−7 градусов тепла, а днем прогреется до 15−20 градусов.
С 28 по 30 октября местами по республике прогнозируются туманы. В предгорных и горных районах Узбекистана временами ожидаются осадки в виде дождя и снега.
Прогноз для Ташкента
Понедельник: В первой половине дня временами дождь, западный ветер 5−10 м/с. Днем температура составит 10−12 градусов.
Вторник: Без осадков, ночью и утром возможен туман, восточный ветер 3−8 м/с. Температура ночью 3−5 градусов тепла, днем — 12−14 градусов.
Среда: Ночью и утром небольшой дождь, днем — без осадков. Восточный ветер 3−8 м/с. Температура ночью 4−6 градусов тепла, днем — 13−15 градусов.
Четверг и пятница: Без осадков, восточный ветер 3−8 м/с. Температура ночью 4−6 градусов тепла, днем — 16−18 градусов.