Туман, дождь и снег в горах: что ждет Узбекистан на этой неделе?

Сегодня территория Узбекистана находится под влиянием холодного и влажного воздушного фронта. В первой половине дня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях и в Ферганской долине местами ожидаются дожди, в остальной части республики осадков, скорее всего, не будет. Днем температура не превысит 8−13 градусов — это на 8−10 градусов ниже обычного для этого времени года.