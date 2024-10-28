«Опасно даже для опытных автомобилистов»: глава ГАИ Башкирии предупредил водителей об ухудшении видимости из-за тумана

Сегодня, 28 октября, глава Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале предупредил водителей о тумане.
Сегодня наблюдается ухудшение видимости на отдельных участках автомобильных дорог из-за тумана. Явление, по словам главы ведомства, сохранится ночью и утром. Кроме того, местами возможна гололедица.
Вести машину, как утверждает Севастьянов, в тумане опасно — даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы могут казаться дальше, а скорость меньше, хотя на самом деле все точно наоборот. Водителю в таких условиях становится сложно ориентироваться в пространстве, и может случиться авария.
В идеале, считает глава ГАИ Башкирии, такую погоду необходимо переждать. Однако тех, у кого не получается отложить поездку, Севастьянов попросил соблюдать скоростной режим, дистанцию, интервал, двигаться с включенными фарами, в том числе противотуманными.
— Не допускайте необдуманных манёвров обгона и опережения. Пешеходам рекомендую переходить проезжую часть только в установленных для этого местах. Берегите себя и своих близких, — заявили руководитель республиканской дорожной полиции.
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