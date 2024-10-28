«Опасно даже для опытных автомобилистов»: глава ГАИ Башкирии предупредил водителей об ухудшении видимости из-за тумана

Вести машину, как утверждает Севастьянов, в тумане опасно — даже для опытных автомобилистов. Из-за плохой видимости предметы могут казаться дальше, а скорость меньше, хотя на самом деле все точно наоборот. Водителю в таких условиях становится сложно ориентироваться в пространстве, и может случиться авария.