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Более 1,3 тысячи легковушек и почти 90 автобусов стоят на границе с Польшей

МИНСК, 28 окт — Sputnik. Большая очередь из 1305 легковых автомобилей и 88 автобусов образовалась на границе Беларуси с Польшей, об этом свидетельствуют данные белорусского Погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

Как отметили в пресс-службе профильного ведомства, с пятницы, 25 октября, количество легкового транспорта перед пунктом пропуска «Брест» на белорусско-польской границе увеличилась на 545 машин. Сейчас там насчитывается 1305 легковушек.

Всего за выходные, по информации ГПК, сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 34% авто от нормы. Так, за последние сутки было пропущено всего 594 машине, а норма пропуска составляет 1,7 тысячи.

Кроме того, на погранпереходе образовалась очередь из 88 пассажирских автобусов, которые также ожидают выезда из Беларуси в Польшу.

Небольшое скопление легковых автомобилей наблюдается и перед литовскими пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», в каждом из них, по данным на 10:00, начитывается по 10 машин в очередях.

На латвийском направлении очередей из легковушек нет.

Очереди грузовиков

Что касается ситуации с фурами, то самый загруженный маршрут в ЕС для большегрузов проходит через пункт пропуска «Бенякони» на границе Беларуси с Литвой. Через него на литовскую территорию с пятницы въехало всего 43% транспорта. Сейчас там насчитывается 330 фур.

«Меньше всего грузовиков оформили контрольные службы “Каменного Лога” — 21% от нормы, то есть четыре авто из 20 в час», — отметили в Госпогранкомитете.

В настоящее время в этом пункте пропуска образовалась очередь из 140 грузовых автомобилей.

Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска «Григоровщина» в Евросоюз за два выходных дня проследовало 57% фур. Сейчас там стоит очередь из 310 фур.

На границе Беларуси с Польшей очередей из большегрузов не наблюдается.

Закрытие пунктов пропуска

Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.