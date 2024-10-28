Более 1,3 тысячи легковушек и почти 90 автобусов стоят на границе с Польшей

Как отметили в пресс-службе профильного ведомства, с пятницы, 25 октября, количество легкового транспорта перед пунктом пропуска «Брест» на белорусско-польской границе увеличилась на 545 машин. Сейчас там насчитывается 1305 легковушек.
Всего за выходные, по информации ГПК, сопредельная сторона пропустила на свою территорию всего 34% авто от нормы. Так, за последние сутки было пропущено всего 594 машине, а норма пропуска составляет 1,7 тысячи.
Кроме того, на погранпереходе образовалась очередь из 88 пассажирских автобусов, которые также ожидают выезда из Беларуси в Польшу.
Небольшое скопление легковых автомобилей наблюдается и перед литовскими пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони», в каждом из них, по данным на 10:00, начитывается по 10 машин в очередях.
На латвийском направлении очередей из легковушек нет.
Очереди грузовиков
Что касается ситуации с фурами, то самый загруженный маршрут в ЕС для большегрузов проходит через пункт пропуска «Бенякони» на границе Беларуси с Литвой. Через него на литовскую территорию с пятницы въехало всего 43% транспорта. Сейчас там насчитывается 330 фур.
«Меньше всего грузовиков оформили контрольные службы “Каменного Лога” — 21% от нормы, то есть четыре авто из 20 в час», — отметили в Госпогранкомитете.
В настоящее время в этом пункте пропуска образовалась очередь из 140 грузовых автомобилей.
Через единственный функционирующий латвийский пункт пропуска «Григоровщина» в Евросоюз за два выходных дня проследовало 57% фур. Сейчас там стоит очередь из 310 фур.
На границе Беларуси с Польшей очередей из большегрузов не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.