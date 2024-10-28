Более 1,3 тысячи легковушек и почти 90 автобусов стоят на границе с Польшей

Что касается ситуации с фурами, то самый загруженный маршрут в ЕС для большегрузов проходит через пункт пропуска «Бенякони» на границе Беларуси с Литвой. Через него на литовскую территорию с пятницы въехало всего 43% транспорта. Сейчас там насчитывается 330 фур.