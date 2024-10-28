Какие пенсионеры могут не платить за капремонт и вывоз мусора

Об этом рассказала кандидат юридических наук Ирина Сивакова, сообщает ИА DEITA.RU.
По её словам, взносы за капремонт также не начисляются в новостройках в течение определённого срока со дня ввода дома в эксплуатацию и не начисляются вообще, если в доме меньше пяти квартир.
Кроме этого, освободиться от платы за капремонт позволяет достижение преклонного возраста. Это актуально для неработающим пенсионеров-собственников квартиры, если они проживают одни либо в семье из неработающих пенсионеров или инвалидов 1−2 группы.
По исполнении 70 лет таким пенсионерам полагается 50% компенсация взносов на капремонт, а при достижении 80 лет — уже полностью 100%. Проценты начисляются не от суммы, указанной в квитанции, а от норматива.
Пенсионеры, у которых есть дополнительное звание или награда, могут пользоваться льготами на капремонт. Во некоторых регионах компенсацию получают «ветераны труда», «Почётные доноры», граждане, награждённые медалью «За оборону Москвы»
Что касается вывоза мусора, то её уменьшают для пенсионеров из числа федеральных льготников. Они получают компенсацию за коммунальные платежи, пользуясь в рамках этой льготы и частичным освобождением от платы за вывоз ТКО.
Многие регионы предоставляют пенсионерам дополнительные льготы по оплате вывоза мусора. Кроме этого, пенсионеры, которые временно не пользуются жилым помещением, вправе обратиться за перерасчетом платы за вывоз мусора за период своего отсутствия.