Кубань стала лидером в России по смертности бездомных

Аналитики рассказали, что в Краснодарском крае медианный возраст смерти бездомных составляет 47 лет. Разница в медианном возрасте смерти по сравнению с имеющими постоянное место жительства людьми в регионе — 26 потерянных лет жизни. Бездомные на Кубани в 18 раз больше, чем обычные люди, рискуют погибнуть от внешних причин, инфекции, заболевании пищеварения и респираторных заболевании. За прошлый год в крае скончались 815 бездомных.