Кубань стала лидером в России по смертности бездомных

Аналитики рассказали, что в Краснодарском крае медианный возраст смерти бездомных составляет 47 лет. Разница в медианном возрасте смерти по сравнению с имеющими постоянное место жительства людьми в регионе — 26 потерянных лет жизни. Бездомные на Кубани в 18 раз больше, чем обычные люди, рискуют погибнуть от внешних причин, инфекции, заболевании пищеварения и респираторных заболевании. За прошлый год в крае скончались 815 бездомных.
За последние четыре года непосредственно в Краснодаре сократилось количество умерших бездомных. В 2019 зарегистрировали 682 таких случая, в 2020 — 529, в 2021 — 166, в 2022 — 156, а в прошлом году — 181.
По мнению директора «Ночлежки» в Москве Дарьи Байбаковой, Кубань выделяется среди других регионов РФ большим количеством трудовых домов, где используется принудительный, неоплачиваемый труд людей, в том числе бездомных. В подобных местах часто происходят производственные травмы.