В Башкирии будут развивать перевозки по популярным турнаправлениям.

Речь, в частности, идет о пассажирском поезде «Айгир». Как сообщила в ходе совещания и. о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко, в текущем сезоне он перевез 76 тыс. пассажиров, рост потока здесь составил 1,5 раза. В целом, по данным Гордиенко, по итогам сезона турпоток в Башкирию составил 900 тыс. На 70% он формируется из жителей соседних регионов: Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, Татарстана, а также из Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы.