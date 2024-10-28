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В Башкирии будут развивать перевозки по популярным турнаправлениям

В Башкирии будут развивать перевозки по популярным турнаправлениям.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров в ходе оперативного совещания правительства в ЦУРе поручил минтрансу провести переговоры с РЖД в части развития пассажирских перевозок по популярным туристическим направлениям.

Речь, в частности, идет о пассажирском поезде «Айгир». Как сообщила в ходе совещания и. о. министра предпринимательства и туризма РБ Зухра Гордиенко, в текущем сезоне он перевез 76 тыс. пассажиров, рост потока здесь составил 1,5 раза. В целом, по данным Гордиенко, по итогам сезона турпоток в Башкирию составил 900 тыс. На 70% он формируется из жителей соседних регионов: Челябинской, Свердловской, Оренбургской областей, Татарстана, а также из Ханты-Мансийского автономного округа и Москвы.

экономика
туризм и отдых