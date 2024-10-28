QR-коды для обратной связи появились на объектах нацпроектов в Хабаровском крае

Как работает система? После сканирования QR-кода пользователь попадает на страницу объекта на сайте национальных проектов. На странице необходимо заполнить анкету, оценив качество строительства или ремонта. Негативные отзывы, прошедшие модерацию на предмет отсутствия ненормативной лексики, передаются в проектный офис региона. На решение проблемы дается не более 20 дней.