QR-коды для обратной связи появились на объектах нацпроектов в Хабаровском крае

Хабаровский край активно внедряет механизм обратной связи для оценки качества объектов, построенных или отремонтированных по национальным проектам. Более 70 объектов культуры, здравоохранения, спорта, а также общественных пространств оборудованы QR-кодами. Отсканировав код, жители могут оставить свой отзыв на сайте национальных проектов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства края.
Среди объектов, где размещены QR-коды:
21 объект культуры; 16 объектов здравоохранения; 8 объектов спорт; 9 общественных территорий; 7 многоквартирных домов; 4 детских сада; 3 школы; 2 центра занятости.
С момента запуска механизма обратной связи в сентябре 2023 года поступило более 280 отзывов, из которых:
79% — позитивные; 5% — нейтральные; 16% — негативные.
При этом 20% отзывов содержат текстовый комментарий, дополнительно описывающий мнение автора.
Наибольшее количество отзывов поступает по объектам здравоохранения, общественным территориям (парки и скверы) b многоквартирным домам (расселение аварийного жилья).
Как работает система? После сканирования QR-кода пользователь попадает на страницу объекта на сайте национальных проектов. На странице необходимо заполнить анкету, оценив качество строительства или ремонта. Негативные отзывы, прошедшие модерацию на предмет отсутствия ненормативной лексики, передаются в проектный офис региона. На решение проблемы дается не более 20 дней.
Кроме QR-кодов, отзывы можно оставлять на сайте национальных проектов или участвовать в опросах ВЦИОМ.
Данная инициатива позволяет улучшить качество жизни жителей Хабаровского края, повышая уровень доступности и качества объектов, построенных в рамках реализации национальных проектов.