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Белоруска Арина Соболенко сохраняет первое место в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Соболенко уверенно закрепилось на первой строке рейтинга WTA.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска Арина Соболенко сохраняет первое место в рейтинге WTA. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Женской теннисной ассоциации.

Согласно данным, белорусская теннисистка уверенно занимает первую строку рейтинга. В ее активе 9016 очков, что говорится про существенный отрыв от предыдущего лидера указанного рейтинга — представительницы Польши Иги Свентек. Сейчас она занимает вторую строку с 7970 баллами. На третьей строчке находится американка Кори Гауфф. У нее 5230 баллов.

Напомним, что Соболенко третий раз подряд выиграла турнир в Ухане. Теннисистка пояснила, как ей удалось это сделать.

Кстати, Арина Соболенко блеснула вечерним нарядом накануне турнира года.