Белоруска Арина Соболенко сохраняет первое место в рейтинге WTA

Согласно данным, белорусская теннисистка уверенно занимает первую строку рейтинга. В ее активе 9016 очков, что говорится про существенный отрыв от предыдущего лидера указанного рейтинга — представительницы Польши Иги Свентек. Сейчас она занимает вторую строку с 7970 баллами. На третьей строчке находится американка Кори Гауфф. У нее 5230 баллов.