Иркутская область помогает Монголии бороться с опустыниванием сеянцами сосны

Иркутская область передала Монголии пять тысяч сеянцев сосны и девять молодых елей. Деревья должны помочь в борьбе с опустыниванием. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их высадят участники нацдвижения «Миллиард деревьев».