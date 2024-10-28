Иркутская область помогает Монголии бороться с опустыниванием сеянцами сосны

Иркутская область передала Монголии пять тысяч сеянцев сосны и девять молодых елей. Деревья должны помочь в борьбе с опустыниванием. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, их высадят участники нацдвижения «Миллиард деревьев».
— Уверен, что переданные сеянцы сыграют важную роль в достижения целей монгольской стороны — высадить миллиард деревьев до 2030 года. Кроме того, готовы поделиться опытом и оказать помощь в организации работы лесного питомника в Монголии, — рассказал министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.
Маленькие сосны и ели растили в Мегетском лесопитомнике. Прежде, чем деревья собрались отправить в соседнюю страну их обследовали на наличие карантинных организмов. Саженцы полностью здоровы. Кстати, подобный опыт передачи деревьев движению у Приангарья был впервые.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске отремонтировали библиотеку № 3. На ремонт потратили более 56 миллионов рублей.