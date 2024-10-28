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Очевидцы сообщили об открытии участка «Западной хорды» в Ростове-на-Дону

В Ростове сообщили об открытии проезда по участку «Западной хорды».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону для проезда машин открыли участок «Западной хорды». Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. Транспорт якобы пустили по отрезку пути от Еременко до Совхозной.

— Проезд бесплатный, где-то идут ремонтные работы, — отмечают ростовчане.

Официальной информации по открытию участка дороги пока не поступало. При этом ранее о планах по завершению первого этапа трассы до конца 2024 года говорил губернатор Василий Голубев.

Напомним, «Западная хорда» — заключительный участок Ростовского транспортного кольца. Проект создания новой проезжей части предполагает возведение четырех развязок и пяти путепроводов. Общая длина хорды составит 12,25 км.