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Шокирующие кадры из собачьей квартиры во Владивостоке появились в Сети

Жильцы дома изнывают.

Появилось видео из квартиры в центре Владивостока, где живёт толпа собак. Кадры опубликовали в Telegram-канале Amur Mash.

По данным из публикации, сегодня, 28 октября, на жалобы жильцов дома отреагировали прокуроры и осмотрели квартиру на Тигровой, 22. Внутри представители надзорного ведомства обнаружили шесть собак, кота и засилье насекомых. Животные испражнялись прямо на пол, поэтому и распространялось зловоние.

Хозяев квартиры дома не было. Как говорят соседи, они появляются редко.

Информация о зловонной квартире появилась в Сети 6 октября. Жители дома многократно жаловались в разные инстанции на стаю собак, которую держат взаперти. Людям докучают неприятный запах, блохи, тараканы и крысы.

ЖКХ