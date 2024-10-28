Шокирующие кадры из собачьей квартиры во Владивостоке появились в Сети

По данным из публикации, сегодня, 28 октября, на жалобы жильцов дома отреагировали прокуроры и осмотрели квартиру на Тигровой, 22. Внутри представители надзорного ведомства обнаружили шесть собак, кота и засилье насекомых. Животные испражнялись прямо на пол, поэтому и распространялось зловоние.