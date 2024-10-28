Шокирующие кадры из собачьей квартиры во Владивостоке появились в Сети

Появилось видео из квартиры в центре Владивостока, где живёт толпа собак. Кадры опубликовали в Telegram-канале Amur Mash.
По данным из публикации, сегодня, 28 октября, на жалобы жильцов дома отреагировали прокуроры и осмотрели квартиру на Тигровой, 22. Внутри представители надзорного ведомства обнаружили шесть собак, кота и засилье насекомых. Животные испражнялись прямо на пол, поэтому и распространялось зловоние.
Хозяев квартиры дома не было. Как говорят соседи, они появляются редко.
Информация о зловонной квартире появилась в Сети 6 октября. Жители дома многократно жаловались в разные инстанции на стаю собак, которую держат взаперти. Людям докучают неприятный запах, блохи, тараканы и крысы.