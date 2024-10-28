Жители пяти хуторов под Волгоградом оказались в транспортной блокаде

Оказавшиеся в транспортной блокаде жители пяти хуторов в Михайловском районе Волгоградской области записали видеообращение с просьбой о помощи. В села перестал ходить единственный автобус, который связывал их с райцентром. Люди в безвыходной ситуации и тратят на такси и попутки суммы, неподъемные для их зарплат и пенсий.
— Обращаемся к вам от всех жителей хуторов Раздоры, Кукушкино, Субботин, Черемухов, Сухов-2. Просим вас помочь в нашей огромной проблеме. А проблема у нас состоит в том, что у нас не ходит транспорт. Мы живем в 70 километрах от города, — рассказывают селяне в обращении в редакцию сайта volgograd.kp.ru.
После того, как перестала ходить маршрутка в Михайловку, с февраля по август 2024 года селяне были фактически отрезаны от «большой земли». Волгоградцы писали во все инстанции. После обращения к губернатору в хутора пустили автобус Михайловка — Раздоры. Но в октябре его снова отменили. Говорят, маршрут нерентабельный. За поездку в райцентр на машине жителям отдаленных хуторов приходится отдавать 2000 рублей.
— Мы живем просто в тупике. Нанять машину — у нас нет таких зарплат и пенсий. Мы вновь оказались в транспортной блокаде, — говорится в обращении. — У нас нет возможности свободно добраться до больницы, аптек, магазинов, госучреждений — всего того, что сосредоточено в районном центре. Страдают самые незащищенные категории граждан — пожилые люди, дети, инвалиды.
Жители просят пустить к ним автобус, который заходил бы в хутора хотя бы два — три раза в неделю и ждут реакции властей.
В облкомдортрансе пояснили, что речь идет о муниципальном маршруте. Так что все решения принимает администрация Михайловки.