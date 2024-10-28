Жители пяти хуторов под Волгоградом оказались в транспортной блокаде

После того, как перестала ходить маршрутка в Михайловку, с февраля по август 2024 года селяне были фактически отрезаны от «большой земли». Волгоградцы писали во все инстанции. После обращения к губернатору в хутора пустили автобус Михайловка — Раздоры. Но в октябре его снова отменили. Говорят, маршрут нерентабельный. За поездку в райцентр на машине жителям отдаленных хуторов приходится отдавать 2000 рублей.